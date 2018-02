Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte am gestrigen Handelstag den EMA 200 des Tageskerzencharts bei 12.683 per Tagesschluss exakt behaupten, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Mit den ersten DAX FUTURE 8 Uhr Kursen der Eurex sei klar, dass der DAX heute sehr tief starte, weit unter dem gestrigen Schlusskurs. Der DAX-Future (ISIN: DE0008469594, WKN: 846959) habe in der Nähe des Abendtiefs 12.138 eröffnet und notiere kurz nach 8:00 Uhr nunmehr bei 12.250. Ab 9:00 Uhr werde es dann noch eine Stufe plausibler und untermauerter werden, nämlich dann, wenn der hochvolumige XETRA-Aktienhandel beginne und der daraus gebildete DAX berechnet werde. Anleger sollten auf die letzten großen Bastionen des DAX achten. Falle der DAX per Wochenschluss unter 12.550/12.390, dann würde er erst wieder bei 11.850 zum Stehen kommen. Widerstände seien 12.400, 12.550 und 12.683. (06.02.2018/ac/a/m)