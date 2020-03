Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf Jahressicht notieren mittlerweile alle 30 DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Werte zweistellig im Minus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Rund die Hälfte der deutschen "blue chips" weise dabei sogar Abschläge von mehr als 35% auf. Dieser dramatische Ausverkauf schlage sich in praktisch allen Indikatoren nieder. Als weiteren Maßstab möchten die Analysten die objektive Auswertung im Rahmen des "HSBC Trendkompass" ins Feld führen. Alle 30 DAX-Werte würden sich gemessen an den Kriterien Momentum und relative Stärke im Baissemodus befinden. Ein vergleichbarer Extremzustand lasse sich identifizieren, wenn Anleger den MACD für besagte Einzeltitel auswerten würden. Bei 28 von 30 Mitgliedern der 1. deutschen Börsenliga notiere der Trendfolger mittlerweile auf historisch niedrigen Niveaus. Diese beiden Beispiele seien wichtige Bausteine in der Argumentationskette. Der Markt sei aktuell bereits derart "überverkauft", dass sich die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt keinen unmittelbaren Bruch der Kernunterstützung aus dem Tief vom Oktober 2014 bei 8.355 Punkten, den alten Ausbruchsmarken von 2007 und 2000 bei 8.152/8.136 Punkten sowie der 200-Monats-Linie (akt. bei 8.014 Punkten) vorstellen könnten.



Vielmehr würden sie unverändert davon ausgehen, dass der DAX die o. g. Bastion zu einem Erholungsversuch nutzen werde. In diesem Zusammenhang sei der gestrige Handelstag doppelt wichtig gewesen. Zum einen sei es fast punktgenau zu einem erfolgreichen Test des bisherigen Verlaufstiefs (8.258 vs. 8.256 Punkte) gekommen, zum anderen stehe für den gestrigen Handelstag eine weiße Kerze mit markanter Lunte zu Buche. Dieses "intraday reversal" spreche dafür, dass die Marktteilnehmer sowohl das bisherige Verlaufstief als auch die o. g. Kernunterstützung bei gut 8.000 Punkten als wichtige Haltezone wahrnehmen würden. Überhaupt seien weiße Tageskerzen selten geworden: In den letzten 21 Handelstagen sei es lediglich die dritte ihrer Art gewesen! Als Katalysator für eine technische Aufwärtsreaktion würden die Analysten eine Rückeroberung des Tiefs vom Februar 2016 bei 8.699 Punkten definieren, denn dann wäre das gestrige "reversal" vermutlich mehr als nur ein Strohfeuer. Im Erfolgsfall definiere das bisherige Wochenhoch bei 9.146 Punkten das nächste Erholungsziel. Bei einer technischen Gegenbewegung könnte dem DAX die Entwicklung beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) unter die Arme greifen. (20.03.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >