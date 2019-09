Die Deutsche Bank habe einen Vertrag über die Übertragung des Prime-Brokerage-Geschäfts an BNP Paribas abgeschlossen. Der Transfer umfasse Vermögenswerte, Personal sowie Technologie und werde voraussichtlich über mehrere Stufen abgeschlossen werden. Bis zur Fertigstellung werde die Deutsche Bank die Plattform für ihre Kunden weiter betreiben. Die Transaktion scheine für beide Banken von Vorteil zu sein, da sie der Deutschen Bank helfe, sich weiter vom Aktienhandel abzuwenden, und das Hedgefonds-Geschäft von BNP in größerem Umfang unterstütze.



Die Immobiliengesellschaft Vonovia habe bekannt gegeben, dass sie von Blackstone einen Anteil von mehr als 60% an der schwedischen Immobilienfirma Hembla erwerben werde. Der Transaktionswert betrage 12,2 Mrd. SEK (ca. 1,1 Mrd. EUR) oder 215 SEK (ca. 20 EUR) pro Aktie. Hembla besitze über 21.000 Wohnungen in Schweden und die Übernahme stehe im Einklang mit der Expansionsstrategie von Vonovia.



BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) habe eine Herabstufung durch das Bankhaus Metzler erhalten. Analysten der Bank hätten ihre Empfehlung von "halten" auf "kaufen" angehoben. Die Aktie stoße jedoch zu Beginn der neuen Woche nicht auf mehr Kaufinteresse und notiere daher tiefer.



Die Deutsche Lufthansa habe wiederum eine Aufwertung vom Bankhaus Metzler erhalten. In diesem Fall sei die Empfehlung um zwei Stufen von "verkaufen" auf "kaufen" erhöht worden. Nach der ersten Handelsstunde sei die Fluggesellschaft das leistungsstärkste DAX-Mitglied, wobei wohl auch der Insolvenzantrag des britischen Konkurrenten Thomas Cook hierbei eine Rolle spielen dürfte. (23.09.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn des europäischen Handels am Montag konnte eine gewisse Schwäche festgestellt werden, so die Experten von XTB.Nach der Veröffentlichung der EMI-Daten aus Deutschland und Frankreich sei die Situation deutlich verschärft worden. Die Aussichten für das Verarbeitende Gewerbe seien nach wie vor schwach, die Daten für den Dienstleistungssektor hätten ebenfalls enttäuscht. Im Gegenzug seien bei den Indices für die gesamte Eurozone Rückgänge zu erkennen. DAX habe in der Vorwoche nicht an die jüngsten Gewinne anknüpfen können und in der Nähe der Widerstandszone um die 12.420-Punkte-Marke geschwankt. Der deutsche Leitindex habe am Montag nahe der Unterseite der genannten Zone eröffnet, sei jedoch nach den schwachen EMI-Daten aus Frankreich und Deutschland eingebrochen. Der Kurs habe den 33er EMA durchbrochen, der als untere Grenze der jüngsten Handelsspanne gedient habe. Zum Zeitpunkt des Schreibens werde das Tief der Vorwoche um die 12.305-Punkte-Marke herum getestet. Wenn sich der Rückgang vertiefe, bestehe die Gefahr des Unterschreitens der unteren Grenze der Overbalance-Struktur (12.115 Punkte). In solch einem Szenario würde sich das bullische Setup aufheben, was die Verkäufer zu begünstigen würde.