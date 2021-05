Janet Yellen habe ihre Kommentare inzwischen bereits wieder relativiert und betont, sie würde der US-Notenbank natürlich keine Vorschläge machen oder Leitzinsanhebungen prognostizieren. Dennoch würden sich die Finanzmärkte an den Gedanken gewöhnen müssen, dass die Renditen in den USA perspektivisch ceteris paribus wohl eher höher als niedriger sein würden. Das niedrige Zinsniveau spiele in der Tat eine große Rolle bei der Erklärung des aktuellen Bewertungsniveaus an den globalen Aktienmärkten. Der Mangel an attraktiven Anlagealternativen habe renditehungrige Investoren fast schon zum Kauf von Dividendenpapieren gezwungen.



Aus einer etwas anderen Perspektive betrachtet seien Zinsen nicht nur eine wichtige Finanzmarktzeitreihe, sondern sozusagen eine Art Preis für die Verschiebung von Finanzmitteln auf der Zeitachse. Nullzinsen würden dazu führen, dass Zahlungsströme, die in der Zukunft lägen, nicht mehr abdiskontiert werden müssten und somit den heutigen Wert dieser Zahlungen regelrecht aufblähen würden. Da die US-Märkte noch immer als weltweite Leitbörsen zu betrachten seien, habe auch das Zinsniveau in den Vereinigten Staaten eine ganz besondere Bedeutung für die Dividendenpapiere in allen anderen Ländern. Entsprechend sollten alle Investoren nun mit besonderem Interesse auf die weiteren Entwicklungen bei der US-Geldpolitik blicken müssen.



Die Sorgen bezüglich einer möglichen Überhitzung der US-Wirtschaft seien in jedem Fall nicht unbegründet. Die Unternehmensbefragungen in den Vereinigten Staaten würden beispielsweise Knappheitsprobleme bei Mikrocontrollern, Stahl und Kupfer klar anzeigen. Auch qualifiziertes Personal werde in den USA zunehmend zur Mangelware. Entsprechend würden die Inflationsraten im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zunächst weiter anziehen.



Im frühen Handel habe der DAX heute die Verluste des gestrigen Tages zumindest teilweise kompensieren können. Die Anleger würden aber nervös bleiben und weiterhin mit gewissen Sorgen auf die US-Notenbank blicken. Auch wenn Janet Yellen ihre Kommentare inzwischen etwas relativiert habe, würden sich die Marktteilnehmer wohl an den Gedanken perspektivisch eher höherer Renditen in den USA gewöhnen müssen. (05.05.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem gestern ein ausgeprägter Druck auf die Kurse zu beobachten war, konnte sich der deutsche Aktienleitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) heute im frühen Handel wieder etwas erholen und im Rahmen dieser Bewegung wieder über die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten springen, berichten die Analysten der Nord LB.Die Stimmung an den internationalen Aktienmärkten habe gestern vor allem unter den Kommentaren der US-Finanzministerin Janet Yellen gelitten. Diese habe in einem Presseinterview auf die Gefahr einer Überhitzung der Wirtschaft der Vereinigten Staaten hingewiesen und in diesem Kontext auch auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, dass das Zinsniveau in den USA unter Umständen etwas steigen müssen könnte.