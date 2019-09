Ausblick: Wie bereits gestern an dieser Stelle beschrieben, stehe für die Käufer im DAX viel auf dem Spiel. Ein Bruch des Montagstiefs könnte eine deutliche Verkaufswelle auslösen.



Die Short-Szenarien. Der Fokus der Marktteilnehmer richte sich demnach auf das Tief bei 12.464 Punkten und den horizontalen Support bei 12.254 Punkten. Ein Bruch dieser Marken würde eine Bestätigung für die Verkäufer liefern. In diesem Fall sei ein Rücklauf bis auf 12.189 Punkte einzuplanen. Bleibe auch dort eine Stabilisierung aus, käme die Marke von 12.129 Punkten ins Spiel, wo inzwischen auch in etwa der EMA50 verlaufe. Dort könnte sich der Index zunächst stabilisieren und eine Gegenbewegung einleiten. Tiefere Kurse würden das Chartbild dagegen weiter verschlechtern und die Gaps bei 12.078 und 11.957 Punkten könnten geschlossen werden.



Die Long-Szenarien: Würden die Käufer indes den Support bei 12.254 Punkten verteidigen, würden sie sich die Möglichkeit auf ein schnelles Ende der Verschnaufpause bewahren. Klare prozyklische Trigger lägen aber weit entfernt. Erst über 12.494 Punkten wäre das potenzielle Doppeltop im Tageschart zur Oberseite aufgehebelt und Ziele bei 12.599 und 12.656 Punkten kämen ins Spiel. Vorgeschaltet würden bereits 12.458 Punkte als Widerstand dienen. Langfristig bleibe es dabei: Der DAX befinde sich unter 12.656 Punkten noch nicht in einer neuen Aufwärtsbewegung. Erst oberhalb dieser Marke würden auch neue Allzeithochs im Index wieder spruchreif. (25.09.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX eröffnete am Dienstag zunächst freundlich, gab die Gewinne aber relativ zügig wieder ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Zuge der intraday immer schwächer werdenden US-Indices sei auch der DAX am Nachmittag verstärkt unter Druck geraten, habe aber erneut die Unterstützung bei 12.254 Punkten verteidigt. Da sich die Abwärtsbewegung in Übersee nach XETRA-Schluss noch einmal verschärft habe, dürfte der Index diese negativen Vorgaben am heutigen Mittwoch nachholen.