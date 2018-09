Ausblick: Die Lage beim DAX werde immer kritischer. Ein Rücksetzer unter das gestrige Tagestief könnte bereits die nächste massive Verkaufswelle auslösen.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 12.256 Punkten seien die Bären am Drücker und daher jederzeit mit einem Ausverkauf unter 12.035 Punkte zu rechnen. In diesem Fall könnte der Index in einer steilen Abwärtsbewegung bis 11.950 Punkte einbrechen. Darunter liege das nächste Kursziel bei 11.726 Punkten. Sollte der Wert auch unter das Tief vom März einbrechen, wäre auch ein langfristiges Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 11.600 Punkten aktiviert.



Die Long-Szenarien: Erst bei einem deutlichen Anstieg über die 12.256 Punkte-Marke wäre der Index aus der unmittelbaren Gefahrenzone entkommen. Allerdings könnten die Bären bereits im Bereich der Widerstände bei 12.390 und 12.426 Punkten zuschlagen und den DAX bis 12.104 Punkte drücken. Dagegen käme es bei einem nachhaltigen Ausbruch über 12.426 Punkte zu einem deutlichen Kaufsignal.







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit Ende August wird die Erholung, die bei 12.120 Punkten Mitte August eingesetzt war, beim DAX wieder ausverkauft, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zunächst sei der Wert an der Widerstandszone um 12.600 Punkte gescheitert und habe direkt im Anschluss in einer ersten Verkaufswelle die Unterstützung bei 12.390 Punkten ein weiteres Mal unterschritten. Diesem Verkaufssignal sei ein Kursrutsch gefolgt, der in der laufenden Woche nochmals an Dynamik gewonnen habe und den DAX bis an die zentrale Haltemarke bei 12.104 Punkten habe einbrechen lassen. Diese Unterstützung sei im gestrigen Handel deutlich unterschritten worden.