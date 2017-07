Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 12.440-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.452/54, die 12.465/67 und dann die 12.478/80 Punkte zu erreichen. Könne sich der DAX über die 12.480 Punkte schieben, so wäre der nächste Anlaufbereich bei 12.490/95 Punkten zu suchen. Speziell hier könnte der Index Probleme haben, weiter zu kommen. Eventuell schaffe er es überhaupt nicht, dieses Level heute zu überwinden. Im Rahmen von dynamischen Aufwärtsimpulsen wäre es auch denkbar, dass der DAX es schaffe, die 12.498/502 Punkte zu erreichen. Gelinge es dem Index, sich über die 12.495/502 Punkte zu schieben, so wären die nächsten Anlaufbereiche bei 12.511/13 und dann bei 12.525/25 bzw. bei 12.535/38 Punkten zu suchen. Insbesondere im Bereich der 12.525/38 Punkte könnte der DAX Probleme haben, weiter zu kommen.



Gelinge es den Bullen aber, den Index über die 12.538 Punkte zu schieben, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Anlaufbereiche wären die 12.550/52, die 12.563/65 und dann das Tageshoch von gestern. Die Experten würden nicht davon ausgehen, dass es der DAX heute schaffe, sich nachhaltig über die 12.575 Punkte zu schieben.



Könne der DAX sich heute nicht über der 12.440-Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.432/30 bzw. bis 12.418/15 Punkte gehen könnten. Schaffe der DAX es nicht, sich hier zu erholen, so könnten sich weiter Abgaben einstellen, die bis 12.404/00 und dann bis zum Tagestief von gestern gehen könnten. Im Bereich der 12.390 Punkte bestünden gute Chancen auf Erholung. Würden diese sich aber nicht einstellen, so könnten die 12.375/72, die 12.363/61 und dann die 12.350/48 Punkte erreicht werden. Rutsche der DAX heute unter die 12.350 Punkte, könnte er dann die 12.340/38, die 12.327/25 bzw. die 12.319/17 und dann die 12.310/08 Punkte erreichen. Bei dynamischen Abwärtsimpulsen könnte der DAX auch bis 12.293/90 Punkten zurücksetzen. Spätestens hier könnten sich Erholungen einstellen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.484/92 als auch bei 12.530/45/74 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.606/41/51 als auch bei 12.668/87 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.420 als auch bei 12.391/75/21/09 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.284/67/31/11 als auch bei 12.136 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt.



Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.485 (12.513) bis 12.390 (12.298) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (21.07.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern Morgen bei 12.496 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Mit Aufnahme sei es dann auch gleich über die 12.500 Punkte gegangen. Der DAX sei zunächst bis in den Bereich der 12.550 Punkte gelaufen und habe von dort aus wieder zurückgesetzt. Er habe sich wiederholt an der 12.495/90-Punkte-Marke stabilisieren und erholen können. Am frühen Nachmittag sei es dann in dynamischen Impulsen aufwärts bis an die 12.575 Punkte gegangen. Hier sei das Tageshoch markiert worden. Es sei die Marke gewesen, die der DAX sowohl auch am Dienstag angelaufen sei. Diese Bewegung sei im Nachgang ab verkauft worden. Der DAX habe zunächst wieder an die 12.495/90 Punkte zurückgesetzt, um dann in einem dynamischen Impuls bis an die 12.390-Punkte-Marke zu fallen. Erst hier hätten leichte Erholungen eingesetzt. Der DAX sei bei 12.454 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.568/70 Punkte weiter bis in den Bereich der 12.588/90 Punkte laufen könnte. Die 12.570-Punkte-Marke sei überschritten, das nächste Anlaufziel aber nicht erreicht worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.404/00 Punkte nicht ganz an die 12.385/83 Punkte gegangen. Das Setup habe gestern damit nicht optimal gepasst.Chartcheck:Der DAX habe sich bis gestern Nachmittag deutlich erholen können. Er habe am Morgen den wichtigen WS bei 12.490/95 Punkten überwinden können und habe sich bei Rücksetzer immer wieder in diesem Bereich stabilisieren können. Er sei in der Aufwärtsbewegung aber nicht über die 12.575 Punkte hinausgekommen, was bärisch sei. Genauso bärisch sei der Rücksetzer gestern Nachmittag zu interpretieren. Der DAX stehe wieder da, wo er am Dienstag bereits gewesen sei. Die Tageskerze habe bärischen Charakter. Der Index notiere wieder unter der 20 Tage Linie (im Daily). Übergeordnet könnten sich heute die Verluste ausweiten, wenn es die Bullen nicht schaffen würden, den Index per Stundenschluss wieder über die 12.490/95 Punkte zu schieben. Auf der Unterseite wären die 12.390, die 12.350 und die 12.310 Punkte relevante Anlaufbereiche, wo sich auch Erholungen einstellen könnten. Sollte es unter die 12.310 Punkte gehen, so könnte sich weiter Abgaben bis zum Frankreich GAP einstellen.Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag:Der DAX sei heute Morgen bei 12.447 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er sei damit 7 Punkte unter dem TS von gestern Abend und 49 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen gestartet.