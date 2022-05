Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX pendelte gestern um die Marke von 14.000 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse.Eine Handelsspanne von rund 160 Punkten sei dabei nicht die Welt - zudem habe sich das Aktienbarometer im Vergleich zu den letzten drei Schlusskursen kaum verändert gezeigt. Sechs der letzten sieben Tageskerzen würden zudem über einen kleinen Kerzenkörper verfügen. Unter dem Strich bleibe es deshalb bei den zuletzt diskutierten Leitplanken. D. h. das untere Bollinger Band (akt. bei 13.728 Punkten) bilde zusammen mit den jüngsten Tiefs bei 13.850 Punkten sowie der alten Ausbruchszone im Langfristbereich bei 13.800/13.500 Punkten einen massiven Haltebereich.Auf der Oberseite würden sich die entscheidenden Leitplanken ebenfalls weiter in absoluter Schlagdistanz befinden. Eine wichtige Rolle komme hier der 50-Tages-Linie (akt. bei 14.132 Punkten) und vor allem dem seit Anfang Januar bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 14.239 Punkten) zu. Besonders der Bruch der zuletzt genannten Trendlinie würde die charttechnische Ausgangslage deutlich verbessern. Bis es soweit sei, bleibe es allerdings bei der Zuspitzung der beschriebenen Entscheidungssituation. "Hop oder top" laute deshalb das gegenwärtig Investmentmotto. (04.05.2022/ac/a/m)