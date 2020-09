Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Unsere vorsichtige Haltung gegenüber dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich - trotz der guten Vorgaben - gestern letztlich bewahrheitet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Und die Analysten würden zurückhaltend bleiben, denn der Schwächeanfall vom Wochenauftakt habe Spuren hinterlassen. Schließlich sorge das Abwärtsgap bei 13.116/12.999 Punkten für eine klassische Abrisskante. Dass mit der beschriebenen Kurslücke die 50-Tages-Linie (akt. bei 12.928 Punkten) zu den Akten gelegt bzw. der Aufwärtstrend seit Ende Juli gebrochen worden sei, mache die Situation nicht besser. Zur charttechnischen Breitseite trage auch eine kleine Topbildung sowie der Hemmschuh "Saisonalität" bei. So würden sich die internationalen Aktienmärkte noch rund drei Wochen mit saisonalem Gegenwind konfrontiert sehen.



Auf der Indikatorenseite möchten die Analysten unverändert die Konstellation bei den Bollinger Bändern und dem ADX hervorheben: Die stark zusammengezogenen Begrenzungen des Volatilitätsindikators sowie die historischen Tiefstände bei der Trenddynamik würden einen sog. "Vola-Impuls" begünstigen. In diesem Kontext sei die Kursbewegung vom Montag erst der Beginn eines neuen Trendimpulses gewesen. Die Kombination aus dem Tief vom 30. Juli (12.254 Punkte) und der 200-Tages-Linie (akt. bei 12.190 Punkten) markiere dabei eine wichtige Rückzugszone. (24.09.2020/ac/a/m)



