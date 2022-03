Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nur 150 Punkte Hoch-Tief-Spanne beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) - der Wochenauftakt fiel am deutschen Aktienmarkt im Gegensatz zu den letzten Wochen fast schon beschaulich aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das beschriebene Durchatmen gebe ihnen die Gelegenheit nochmals auf die entscheidenden Leitplanken der deutschen Standardwerte einzugehen. Auf der Unterseite signalisiere das "Hammer"-Umkehrmuster vom vergangenen Freitag nochmals den unterstützenden Charakter der Haltezone aus der verbliebenen Kurslücke vom 16. März (14.110 zu 13.975 Punkte) und der unteren Begrenzung des Anfang Januar etablierten Abwärtstrendkanals (akt. bei 13.986 Punkten). Auf der Oberseite habe das jüngste Verlaufshoch bei 14.553 Punkten die Abwärtskurslücke vom Februar (14.568/14.586 Punkte) fast punktgenau bestätigt. Auch hier müssten Anleger von einer hohen Relevanz für die weitere Kursentwicklung ausgehen. Mit anderen Worten: Für eine Fortsetzung des jüngsten Erholungsimpulses sei ein Spurt über diese Hürden notwendig. Das Leitmotiv des DAX laute also weiterhin: "mind the gap", denn den beiden beschriebenen Kurslücken komme derzeit die entscheidende Rolle zu. (22.03.2022/ac/a/m)

