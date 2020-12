Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Auch zum Zögern muss man sich entschließen" - dieses Zitat von Stanislaw Jerzy Lec beschreibt die aktuelle DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Entwicklung absolut treffend, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zwar hätten die deutschen Standardwerte gestern den erwarteten Rallyversuch auf der Oberseite gestartet, doch letztlich verharre das Aktienbarometer innerhalb der Widerstandszone bei 13.300/13.460 Punkten. Der markante Docht der gestrigen Tageskerze signalisiere sogar den Respekt der Marktteilnehmer vor den angeführten Hürden. Um dem DAX eine neue Aufwärtsdynamik einzuhauchen, sei deshalb unverändert ein Spurt über die besagte Widerstandszone notwendig. Andererseits würde ein Schließen des gestrigen Aufwärtsgaps (13.328 zu 13.297 Punkte) für ein kurzfristiges Scheitern an der o. g. Schlüsselzone sprechen.



Einen Ausbruch auf der Oberseite erschwere aktuell die ausgelassene Börsenstimmung. Zuletzt hätten die Analysten bereits auf die historisch niedrigen Put-/Call-Ratios bzw. den heißgelaufenen CNN Fear & Greed Index hingewiesen. Dazu passe die heute Morgen veröffentlichte Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors. Der Anteil der "bullishen" US-Privatanleger verharre bei 48% - ein sehr hoher Wert. Das derzeitige Zögern könnte beim DAX also anhalten. (10.12.2020/ac/a/m)

