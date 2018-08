Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die gestrige Titelfrage "Entspannung an Maria Himmelfahrt?" muss nicht nur mit "Nein" beantwortet werden, es ist auch der Zusatz "Im Gegenteil!" notwendig, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Einmal mehr sei der Nutzen der Charttechnik deutlich gworden. Als jener mittelfristige Aufwärtstrend unterschritten worden sei, welcher am Dienstag noch mit Müh und Not behauptet worden sei, seien alle Dämme gebrochen. Vergleichbares habe es ja bereits am vorigen Freitag gegeben, als eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie durchbrochen worden sei. Die Folge sei jeweils fast die selbe gewesen: binnen weniger Stunden sei es um nahezu 200 Punkte nach unten gegangen, dieses Mal bis auf ein Sechs-Wochen-Tief bei 12.120 Zähler. In den letzten vier Monaten habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) lediglich am 28. Juni etwas tiefer notiert und diese 12.106 Punkte würden nun als mögliche Unterstützung dienen. Gestern hätten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt ja den baldigen Test des gut neunjährigen Basis-Aufwärtstrends quasi schon angekündigt. Dass es dann so schnell gehen könnte, sei aber natürlich nicht klar gewesen. Im Chart verlaufe die Trendlinie derzeit auf dem Niveau der 12.000er-Marke, die derzeit sicherlich um einige Pünktchen unterschritten werden könnte, ohne dass vom Ende der Langfrist-Hausse gesprochen werden müsse. (16.08.2018/ac/a/m)