Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Ein Schritt vor, ein Schritt zurück", das scheint das gegenwärtige DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Motto zu sein, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gestern sei dann entsprechend wieder der Rückwärtsgang angesagt gewesen. Besonders die Kursschwäche am Nachmittag rücke die Schlüsselmarke von 15.500 Punkten wieder auf die Agenda. Zur Erinnerung: Die Bedeutung dieser alten Ausbruchsmarke (Hochs von April/Mai) werde durch den Point & Figure-Chart untermauert. Aus Sicht der Candlestickanalyse entstehe zudem ein "bearish engulfing", so dass Anleger zusätzlich die 50-Tage-Linie (akt. bei 15.403 Punkten) im Hinterkopf haben sollten. Ein Abgleiten unter diese Glättungslinie würde nach Erachten der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt den Startschuss für eine nennenswerte Korrektur liefern. Auf der Indikatorenseite hätten sie zuletzt mehrfach das MACD-Verkaufssignal auf historisch hohen Niveaus betont. Aber auch im Tagesbereich lohne der Blick, denn hier weise der Trendfolger derzeit eine negative Divergenz aus. Zum Abschluss noch eine kurze Einschätzung des Sentiments: Die jüngste Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) signalisiere weiter einen Bullenüberhang sowie eine hohe Neutralitätsquote. Letztere begünstige sprunghafte Investorenhandlungen. (24.06.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >