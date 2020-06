Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern ist die Erfolgssträhne des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dann doch gerissen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich sei dem Aktienbarometer ein neues Verlaufshoch (zunächst) verwehrt geblieben. Auffällig seien die Hochs der letzten drei Tage, welche in einer engen Kursspanne zwischen 12.859 und 12.913 Punkten ausgebildet worden seien. Ein Sprung über die angeführten Hürden sei kurzfristig nötig, um den Traum der kühnsten Optimisten von einem unmittelbaren Anlauf auf die große Abwärtskurslücke von Anfang März bei 13.237/13.501 Punkten aufrechtzuerhalten. Erfolgsmeldungen kämen weiter aus den USA. Dort habe der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) gestern temporär erstmals die Marke von 10.000 Punkten übersprungen. Nicht zuletzt dank dieser Steilvorlage dürften die deutschen Standardwerte heute freundlich in den Handel starten. Dennoch auch ein Blick auf die Unterseite: Ein Abgleiten unter das gestrige Tagestief bei 12.502 Punkten würde hier für eine Ausdehnung des jüngsten Luftholens sorgen. Die strategische Absicherung würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt aber auf Basis der "doppelten Durchschnitte" belassen, denn die 200-Tage-Linie und das entsprechende 200-Wochen-Pendant (akt. bei 12.133/12.048 Punkten) würden zusammen einen massiven Rückzugsbereich bilden. (10.06.2020/ac/a/m)

