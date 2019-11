Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die neue Handelswoche beginnt für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einer sehr geringen Handelsspanne von weniger als 60 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Immerhin stimme die Richtung, denn die deutschen Standardwerte würden wieder über der Marke von 13.200 Punkten notieren. Der Auftakt in die saisonal günstige Thanksgiving-Woche sei also geglückt. Für den einzigen Wermutstropfen würden die gestern ebenfalls unterdurchschnittlichen Umsätze sorgen. Dennoch würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt einen Test der jüngsten Verlaufshochs bei 13.301/308/374 Punkten für realistisch halten. Danach stecke der ehemalige Erholungstrend seit Dezember vergangenen Jahres (akt. bei 13.396 Punkten) den nächsten Widerstand ab. Die angeführten Barrieren würden dabei die letzten verbliebenen Hürden auf dem Weg zum bisherigen Allzeithoch bei 13.597 Punkten definieren. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Das jüngste Aufwärtsgap bei 13.019/12.992 Punkten bilde zusammen mit einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (13.021 bzw. 13.016 Punkte) den ersten massiven Rückzugsbereich. (26.11.2019/ac/a/m)



