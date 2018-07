Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn blieben beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) Anschlusskäufe aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aber immerhin habe das Aktienbarometer die extrem wichtigen Ausbruchsmarken verteidigen können. Diese Entwicklung schlage sich in einer übersichtlichen Handelsspanne von lediglich 50 Punkten sowie einem kleinen Kerzenkörper nieder. Da die Rally in den USA jüngst etwas ins Stocken geraten sei und die saisonal schwierige Phase im August/September unmittelbar vor der Tür stehe, wollten sich die Analysten im Sinne des vorsichtigen Kaufmanns vor allem mit dem Risikomanagement auseinandersetzen. Beim DAX definiere die 200-Tage-Linie (akt. bei 12.768 Punkten) eine erste wichtige Auffangmarke, die noch zusätzlich durch den zuletzt zurückeroberten Aufwärtstrend seit Februar 2016 (akt. bei 12.750 Punkten) untermauert werde. Darunter definiere die Aufwärtskurslücke vom 26. Juli (12.702 zu 12.695 Punkte) den nächsten Rückzugsbereich. Spätestens bei einem Schließen dieses Gaps müssten Anleger von einem Fehlausbruch auf der Oberseite ausgehen, so dass sich dieses Level als Stopp-Loss anbiete. (31.07.2018/ac/a/m)