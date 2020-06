Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einem Aufwärtsgap (11.730 zu 11.850 Punkten) ist der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) äußerst erfolgreich in die verkürzte Handelswoche gestartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit würden die deutschen Standardwerte nicht nur erstmals seit Anfang März wieder über der Marke von 12.000 Punkten notieren, sondern - und das sei nicht ganz so offensichtlich - es sei auch der Sprung über die Abwärtskurslücke vom 6. März bei 11.845/11.770 Punkten gelungen. Damit nähere sich das Aktienbarometer der Kombination aus den gleitenden Durchschnitten der letzten 200 Wochen bzw. 200 Tage (akt. bei 12.035/12.106 Punkten), die als klassische "Hopp oder topp"-Zone fungiere. Während ein Sprung über die angeführten Hürden der laufenden Erholungsbewegung Nachdruck verleihen sollte, könne die gestrige Aufwärtskurslücke (untere Gapkante 11.730 Punkten) als Absicherung auf der Unterseite herangezogen werden. Zum Abschluss möchten die Analysten noch einmal die Konstellation beim MACD aufgreifen: Bei 24 von 30 DAX-Einzelwerten (= 80%) habe der Trendfolger inzwischen ein positives Schnittmuster generiert. Ein ganz beträchtlicher Teil dieser Longsignale - 14, um genau zu sein - sei dabei auf historisch niedrigen Niveaus entstanden. (03.06.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >