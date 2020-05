Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gemessen am Vortagesschlusskurs zeigte sich der DAX: (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern kaum verändert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dazu komme eine unterdurchschnittliche Tagesschwankungsbreite von lediglich 115 Punkten. Deshalb bedürfe es eigentlich keiner gesonderten Erwähnung, dass die großen Leitplanken weiterhin Bestand hätten. Während auf der Oberseite ein Fibonacci-Level (11.025 Punkte), das Tief vom August vergangenen Jahres (11.266 Punkte) sowie die verbliebene Abwärtskurslücke vom 9. März (obere Gapkante bei 11.447 Punkte) die entscheidende Widerstandszone bilden würden, stecke die vielzitierte Bastion bei rund 10.300 Punkten den entscheidenden Taktgeber nach Süden ab. Hier falle das 38,2%-Fibonacci-Retracement des Abwärtsimpulses von Februar/März (10.372 Punkte) mit dem 2018er-Tief (10.279 Punkte) und den jüngsten Verlaufstiefs bei rund 10.250 Punkten zusammen. Abgerundet werde die auf diesem Niveau entstehende Kumulationsunterstützung durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 10.306 Punkten). Innerhalb dieser strategischen Begrenzungen würden die deutschen Standardwerte heute nach unten abzukippen drohen, denn auch die US-Indices hätten gestern Federn lassen müssen. So steige beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) die Gefahr eines kleinen Doppeltops im Bereich der Widerstände bei knapp 3.000 Punkten. (13.05.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >