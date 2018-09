Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Kursgewinne der letzten Tage setzten sich beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am vergangenen Freitag nahtlos fort. Das jüngste Aufwärtsgap (12.354 zu 12.374 Punkten) unterstreicht sogar, dass das Momentum des laufenden Erholungsimpulses hoch bleibt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe das Aktienbarometer in den letzten neun Handelstagen in der Spitze um 600 Punkte zulegen können. Damit hätten die deutschen Standardwerte den Abwärtstrend seit Mitte Juni

(akt. bei 12.510 Punkten) fast erreicht. Jenseits dieser Hürde bilde die Kombination aus dem Augusthoch (12.597 Punkte) und der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.619 Punkten) die nächste markante Widerstandszone. Rückenwind würden die Bullen unverändert aus den USA erhalten, wo sowohl Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) als auch der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zum Wochenabschluss neue Rekordstände (26.769 Punkte bzw. 2.941 Punkte) hätten verbuchen können. Aber auch unter Risikogesichtspunkten könne das aktuelle DAX-Chartbild Anlegern als wichtige Hilfestellung dienen. Für kurzfristig orientierte Trader biete sich die eingangs erwähnte Kurslücke (untere Gapkante bei 12.354 Punkten) als Absicherung an, da die deutschen Standardwerte zu Wochenbeginn zunächst einmal durchatmen dürften. (24.09.2018/ac/a/m)