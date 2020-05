Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Es sind schon verrückte Zeiten, mit denen DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Investoren aktuell konfrontiert werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nachdem sich das Aktienbarometer - ausgehend vom Märztief bei 8.256 Punkten - binnen sechs Wochen um nahezu 3.000 Zähler habe erholen können, hätten die deutschen Standardwerte in den letzten beiden Handelstagen wiederum erneute Kursverluste von fast 800 Punkten hinnehmen müssen. Aus charttechnischer Sicht hinterlasse diese Achterbahnfahrt doppelte Spuren.



So habe der DAX zum einen der massiven Widerstandszone bei gut 11.000 Punkten (Tief, Fibonacci-Level, Gap) Tribut zollen müssen, zum anderen liege damit auf Tagesbasis ein "bearisher" Keil vor. Besonders bemerkenswert sei dabei, dass diese negative Weichenstellung mit einer Kurslücke nach unten (10.839 zu 10.578 Punkte) vollzogen worden sei. Wenngleich der Handelsstart heute etwas Entspannung beim DAX bringen sollte, gelte es aufgrund der vorliegenden Belastungsfaktoren doch die Kernunterstützung bei 10.300 Punkten unbedingt zu verteidigen. Die 38,2%-Korrektur des Abwärtsimpulses von Februar/März bilde hier zusammen mit dem Tief von Dezember 2018 (10.279 Punkte) und den jüngsten Verlaufstiefs bei rund 10.250 Punkten eine wichtige Rückzugszone. (05.05.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >