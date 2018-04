Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit 12.647 Punkten konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern ein neues Verlaufshoch verbuchen, ehe das Aktienbarometer der Mut verließ, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit diesem Hochstand sei nicht nur die zuletzt immer wieder ins Feld geführte Widerstandszone nahezu ausgelotet worden, die darauffolgenden Gewinnmitnahmen würden darüber hinaus den Respekt der Marktteilnehmer vor dem angeführten Barrierenbündel dokumentieren. Zur Erinnerung: Auf dem gegenwärtigen Niveau würden die Glättungslinien der letzten 90 und 200 Tage (akt. bei 12.653/664 Punkten) mit dem 50%-Fibonacci-Retracement des gesamten Korrekturimpulses von Ende Januar bis Ende März (12.662 Punkte) sowie dem Tief vom ersten Handelstag des Jahres (12.745 Punkte) und dem Abwärtsgap vom 5. Februar (12.753 zu 12.782 Punkte) zusammenfallen. Aufgrund der Bedeutung dieser Hürden bleibe es bei dem zuletzt beschriebenen "make or break"-Charakter dieser Widerstandszone. Deshalb sollten Anleger auch das jüngste Verlaufstief bei 12.466 Punkten im Auge behalten, denn ein Abgleiten unter diese Marke würden ein Scheitern an der Signalzone wahrscheinlicher werden lassen. Aufgrund der Vorgaben dürfte es gleich heute Morgen zur Belastungsprobe dieses Schlüssellevels kommen. (25.04.2018/ac/a/m)