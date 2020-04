Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Von 9:25 Uhr an ging gestern lange Zeit nichts mehr bei Xetra - eine technische Panne legte den Handel bis in den Nachmittag hinein lahm, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Aufholjagd sei aber lediglich aufgeschoben worden, letztlich habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein neues Einmonatshoch bei 10.820 Zählern erreicht. Grundsätzliches neues Potenzial sei bekanntlich bis etwa 11.030 Punkte hinauf generiert worden. Der dortige Doppelwiderstand rühre von der 50-Prozent-Fibonacci-Marke der Crashbewegung und dem unteren Ende eines Gaps her. Die Hürde dürfte kurzfristig kaum zu überwinden sein, denn zu stark überkauft sei der Index nach der Rally von 14 Prozent allein in den letzten fünf Handelstagen. Ein guter Indikator, der Double-Smoothed-Stochastics-Oszillator, habe auf Tagesbasis den höchsten Wert seit gut fünf Monaten erreicht. Die Gefahr nach unten scheine zumindest kurzfristig höher als die Chance nach oben zu sein, zumal auch der steile, knapp viermonatige Aufwärtstrend nicht mehr allzu lange durchzuhalten sein dürfte. Zumindest aber heute habe die Trendlinie noch gute Chancen zu überleben, denn sie verlaufe an dem von anderer Seite her neuralgischem Niveau von 10.300 Punkten, wo sich auch das ehemalige Tief von Dezember 2018 befinde. (15.04.2020/ac/a/m)

