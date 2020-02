Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die amerikanischen Standardwerte aus dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN A0AET0) sowie die im NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) gelisteten Technologietitel haben gestern erneut neue Rekordstände verbuchen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aus Übersee gebe es also weiter Rückenwind für den deutschen Aktienmarkt. Dieser habe gestern zu einem schnellen Schließen des jüngsten Abwärtsgaps geführt. Die Gefahr einer charttechnischen Abrisskante sei also zunächst gebannt. Dennoch habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die markante Trendlinie (akt. bei 13.776 Punkten), welche diverse Hochpunkte seit November 2018 verbinde, unmittelbar vor der Brust. Ein Sprung über diesen Taktgeber würde den Weg für neue Rekordstände bzw. in Richtung der 138,2%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses von Ende Januar (13.895 Punkte) ebnen. Würden Anleger das gesamte Korrekturausmaß an den alten Ausbruchsmarken bei 13.600 Punkten spiegeln, dann ergebe sich sogar ein perspektivisches Kursziel im Bereich von 14.200 Punkten. Die alten Hochstände bei 13.640/13.597 Punkten bzw. das Aufwärtsgap vom 11. Februar bei 13.558/13.502 Punkten würden dagegen als erste Unterstützungen im Fall eines Scheiterns an der o. g. Trendlinie dienen. (20.02.2020/ac/a/m)



