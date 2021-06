Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Von der schwächeren Eröffnung ließ sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern nicht beeindrucken, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vielmehr hätten die deutschen Standardwerte im weiteren Handelsverlauf wieder zulegen können, sodass das Aktienbarometer per Saldo unverändert um die Marke von 15.700 Punkten schwanke. Das gegenwärtige "auf der Stelle treten" schlage sich zudem weiter in einer unterdurchschnittlichen Hoch-Tief-Spanne von lediglich 100 Punkten nieder. Unter dem Strich bleibe es deshalb bei den altbekannten Signalmarken. Während ein Anstieg über die Hochs vom Wochenbeginn bei 15.792/15.803 Punkten den deutschen Standardwerten neues Lebeneinhauchen würde, gelte es auf der Unterseite einen Rückfall in die alte Tradingrange zwischen 15.500 und 14.800 Punkten zu verhindern. Im ersten Fall dürfte der DAX Kurs auf das Anlaufziel bei 16.200 Punkten - abgeleitet aus der Höhe der alten Schiebezone - nehmen. Bei einer negativen Weichenstellung müssten sich Anleger indes mit der Gefahr eines "false breaks" auseinandersetzen. Als Spielverderber drohe sich der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zu erweisen. Das Risiko einer Distributionsphase sei bei den amerikanischen Standardwerten derzeit zweifelsohne gegeben. (18.06.2021/ac/a/m)

