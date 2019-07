Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete mit einer unterdurchschnittlichen Handelsspanne von lediglich 80 Punkten und einem lehrbuchmäßigen "doji" in die neue Woche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der zusätzliche Erkenntnisgewinn des Wochenauftakts halte sich deshalb in Grenzen. Die absolute Schlüsselrolle - und zwar positiv wie negativ - komme aktuell der Anfang letzter Woche gerissenen Kurslücke (12.484 zu 12.408 Punkten) zu. Solange die deutschen Standardwerte dieses Gap verteidigen könnten, würden die Bullen am längeren Hebel sitzen. Damit bestünden dann gute Chancen, dass das bisherige Jahreshoch von Anfang Juli bei 12.656 Punkten noch nicht da Ende der Fahnenstange markiere und das Aktienbarometer Kurs auf die verschiedenen Hochs und Tiefs bei rund 12.800 Punkten ehme. Aber auch unter Risikogesichtspunkten sollten Anleger die beschriebene Kurslücke im Auge behalten. Da bei einem Schließen der Kurslücke auch ein Rebreak der alten Jahreshochs bei 12.438/36 Punkten zu beklagen wäre, würde eine negative Weichenstellung die aktuelle DAX-Steilvorlage negieren. Investoren würden aktuell also einen schmalen Grat beschreiten und das derzeitige Motto laute: "make or break!" (09.07.2019/ac/a/m)

