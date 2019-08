Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) musste gestern erneut ein neues Verlaufstief (11.560 Punkte) hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dennoch seien sie zuversichtlicher als an den Vortagen, dass eine erste Verkaufswelle bei dem Aktienbarometer inzwischen ausgelaufen sei. Zum einen habe die Unterstützungszone aus der 200Tages-Linie (akt. bei 11.641 Punkten) und dem Junitief (11.621 Punkte) weiterhin Bestand. Da auch die längerfristige Glättung der letzten 200 Wochen (akt. bei 11.602 Punkten) die Bedeutung der angeführten Haltemarken unterstreiche, stehe für die deutschen Standardwerte auf diesem Niveau einiges auf dem Spiel. Zum anderen dokumentiere die jüngste Tageskerze erste Stabilisierungstendenzen. So würden die nahezu deckungsgleichen Tiefs und Hochs der letzten beiden Tageskerzen bei 11.560/68 Punkten bzw. 11.748/49 Punkten ins Auge fallen. Während ein Unterschreiten der zuerst genannten Marken einen Bruch der Bastion bei 11.600 Punkten zementieren würde, liefere ein Anstieg über die zuletzt angeführten Signalmarken ein erstes Indiz dafür, dass der DAX die entsprechende Rückzugszone (zumindest) für einen technischen Erholungsimpuls nutze. Letzteres stelle heute das wahrscheinlichere Szenario dar, so dass ein Schließen der Kurslücke vom 5. August bei 11.798/11.837 Punkten in den Fokus rücke. (08.08.2019/ac/a/m)



