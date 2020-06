Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Einen unerwarteten Schwächeanfall musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.In regelmäßigen Abständen würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die grundsätzliche Marktverfassung für die drei großen Anlageregionen Deutschland, Europa, USAüberprüfen . Mit Hilfe dreier technischer Kriterien (Momentum, 200-Tage-Linie, Relative Stärke nach Levy) würden sie sich einer der wichtigsten Stärken der Technischen Analyse bedienen. Schließlich lasse sich mit den vorgestellten objektiven Maßstäben schnell eine Vielzahl von Einzelwerten untersuchen. Bei einem positiven Momentum, einem Kurs oberhalb des langfristigen Durchschnitts bzw. einem RSL-Koeffizienten größer 1 könnten Anleger von einem Aufwärtstrend ausgehen.Von den 160 deutschen Standardwerten aus DAX, MDAX und SDAX würden über 87% ein positives Momentum in den letzten 50 Tagen besitzen. Über alle Anlageregionen falle der hohe Prozentsatz beim Momentum auf. Im Vergleich zu den "disstressed" Werten vom März sowie den historisch niedrigen Quoten vom Mai habe hier eine nachhaltige Verbesserung stattgefunden. Deshalb würden die Analysten unverändert von einem sog. Marktbreiteimpuls ausgehen. Nach einer Atempause dürfte dieser sich in höheren Prozentsätzen bei den längerfristigen Kriterien niederschlagen. Die Marktbreite stelle also einen unterstützenden Faktor dar. (25.06.2020/ac/a/m)