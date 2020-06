Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erlebte gestern einen schwankungsintensiven Handelstag mit einer High-Low-Spanne von fast 300 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Immerhin hätten die deutschen Standardwerte im Bereich der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.150 Punkten) sowie der jüngsten Aufwärtskurslücke (12.133 zu 11.968 Punkten) Unterstützung gefunden. Darunter würden die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei 11.700/11.600 Punkten bzw. das 61,8%-Retracement des Februar/März-Rückschlags (11.679 Punkte) den nächsten Haltebereich definieren, der inzwischen durch den Erholungstrend seit März (akt. bei 11.690 Punkten) zusätzlich untermauert werde. Solange dieser Aufwärtstrend intakt sei, drohe dem DAX kein größeres Ungemach. Letzteres dürfte auch das Sentiment verhindern, denn die aktuelle Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) offenbare einen deutlichen Stimmungseinbruch unter den US-Privatanlegern. Der Anteil der Bullen sei um 9,9%-Punkte und damit fast auf den niedrigsten Stand des Jahres eingebrochen. Nahezu im gleichen Ausmaß habe das Bärenlager Zuwachs erhalten. Eine derart schlechte Stimmung wie in der Hochphase der Corona-Krise spreche eher für die berühmte "wall of worry", die die Aktienmärkte perspektivisch weiter hochklettern könnten. (19.06.2020/ac/a/m)



