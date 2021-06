Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist in den letzten Tagen in eine Seitwärtsphase übergegangen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Daran ändere auch das neue Allzeithoch seitens des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (4.250 Punkte) nichts. Mit dem DAX-Tagestief (15.513 Punkte) sei es allerdings am zweiten Handelstag in Serie zu einem nahezu idealtypischen Pullback an die Ausbruchszone aus den Hochs bei 15.502/15.538 Punkten gekommen. Dieses lehrbuchmäßige Verhalten unterstreiche nochmals die Tragweite dieses Rückzugsbereichs, welcher zusätzlich durch ein Point & Figure-Kaufsignal sowie durch die obere Begrenzung der Schiebezone der letzten Wochen zwischen 14.800 und 15.500 Punkten bestätigt werde. Ein Rebreak der Kernunterstützung bei 15.500 Punkten gelte es in Zukunft unbedingt zu verhindern. Einige spannende Erkenntnisse würden sich zudem aus der aktuellen Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) ergeben. So sei die Neutralitätsquote unter den US-Privatanlegern (39,1%) nochmals angestiegen. Wie bereits in den Vorwochen verharre diese somit oberhalb des historischen Durchschnitts. Eine solche Positionierung an der Seitenlinie sei in der Vergangenheit oftmals der ideale Nährboden für sprunghafte Investorenhandlungen gewesen. In den nächsten Wochen und Monaten sollten Anleger deshalb eine höhere Volatilität auf dem Radarschirm haben. (11.06.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >