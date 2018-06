Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das "reversal" vom Vortag verpuffte gestern ohne Wirkung beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Einen Hoffnungsschimmer möchten die Analysten dennoch ins Feld führen. So würden die jüngsten Marktverwerfungen deutlich auf die Stimmung der Marktteilnehmer schlagen. Gemäß der aktuellen Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) sei der Bullenanteil unter den amerikanischen Privatanlegern um über 10%-Punkte auf nur noch 28% eingebrochen. Gleichzeitig sei der Anteil der Bären auf knapp 41% in die Höhe geschossen - ein Sentimentextrem sei also nicht mehr weit entfernt. Diese Ausgangslage begünstige heute einen erneuten DAX-Erholungsversuch. (29.06.2018/ac/a/m)