Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag lieferte einen Beleg dafür, dass sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) aktuell in charttechnischem Niemandsland befindet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Seit dem 25. Februar komme das Aktienbarometer dabei nicht mehr recht vom Fleck. Auf der Unterseite seien die deutschen Standardwerte durch die Glättungslinie der letzten 200 Wochen (akt. bei 11.468 Punkten), den ehemaligen Abwärtstrend seit Juli vergangenen Jahres (akt. bei 11.416 Punkten) sowie den Erholungstrend seit Ende Dezember (akt. bei 11.351 Punkten) unterstützt. Fast noch massiver seien indes die Widerstände auf dem Weg nach Norden. Neben der 38,2%-Korrektur des gesamten Abwärtsimpulses seit Januar 2018 (11.547 Punkten) seien in diesem Zusammenhang vor allem die Nackenzone der im letzten Jahr vervollständigten Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei rund 11.700 Punkten sowie die 200-Tage-Linie (akt. bei 11.806 Punkten) zu nennen. Für einen echten Befreiungsschlag sei ein Sprung über diese Hürden nötig, der allerdings durch das jüngste MACD-Ausstiegssignal erschwert wird. Per Saldo steuere der DAX auf eine klassische "make or break"-Situation zu, denn bei einem Bruch des o. g. Erholungstrends müsste die gesamte Aufwärtsreaktion der letzten Wochen als "bearishe" Flagge interpretiert werden. (13.03.2019/ac/a/m)



