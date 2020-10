Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach den Kursgewinnen vom Wochenauftakt kam es gestern beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu weiteren Zuwächsen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das Aktienbarometer schlage also weiter Kapital aus dem Aufwärtsgap vom Montag bei 12.690/12.728 Punkten. Dennoch würden die deutschen Standardwerte im Bereich der 50-Tage-Linie (akt. bei 12.887 Punkten) festhängen. Und dann sei da noch das charttechnisch extrem bedeutende Abwärtsgap vom 21. September (12.999 zu 13.116 Punkten). Der alten Abrisskante komme dann eine absolute Schlüsselrolle zu: Ein Schließen dieser Kurslücke sei nötig, um die deutschen "blue chips" aus der Lethargie der letzten Monate zu befreien und den Grundstein für eine Fortsetzung des Erholungsimpulses seit Ende März in der saisonal günstigen Phase des 4. Quartals zu legen. Die Bedeutung dieses Kursbandes ohne Notierung werde noch zusätzlich durch den seit Anfang September bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 13.049 Punkten) untermauert. Ein Befreiungsschlag hätte deshalb den Charme, dass die Kursentwicklung der letzten Wochen im Erfolgsfall als trendbestätigende Flagge interpretiert werden könnte. Leider stelle dieses Szenario aktuell Zukunftsmusik dar, denn der DAX dürfte zur Eröffnung mit den schwachen Vorgaben zu kämpfen haben. (07.10.2020/ac/a/m)

