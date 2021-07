Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach einem schwankungsintensiven Handelstag habe der Schlussspurt für einen Schlusskurs (15.216 Punkte) zumindest in Schlagdistanz zum Eröffnungskurs (15.235 Punkte) gesorgt. In der Summe sei die Schwankungsbreite innerhalb des Pendants des Vortages verblieben, wodurch ein sog. "harami"-Muster entstehe. Aus Sicht der Candlestickanalyse liefere diese Formation ein erstes Stabilisierungsindiz. Um in eine Erholung überzugehen, bedürfe es allerdings einer Rückeroberung der Tiefpunkte bei 15.309/15.304 Punkten. Diese Marken würden die Nackenzone der aktuell vorliegenden Topformation definieren - gleichzeitig unterstreiche der Point & Figure-Chart ihre Bedeutung noch zusätzlich. Gelinge der Befreiungsschlag, würde das den größten Druck von den deutschen Standardwerten nehmen. Das zu Wochenbeginn gerissene Abwärtsgap bei 15.424/15.477 Punkten stelle aber selbst im Erfolgsfall weiterhin einen hartnäckigen Widerstand dar. Ohne eine Rückeroberung der o. g. Schlüsselmarken bleibe das DAX-Chartbild indes angeschlagen, denn dann habe die Topformation der letzten Wochen mit einem Abschlagspotenzial von 500 Punkten bzw. das Kursziel von 14.800 Punkten unverändert Bestand. (21.07.2021/ac/a/m)

