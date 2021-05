Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verharrt weiterhin in Schlagdistanz zu den Schlüsselmarken bei rund 15.500 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ein klarer Richtungsentscheid zwischen den Szenarien "Schiebezone mit trendbestätigendem Charakter" einer- und dem Szenario "drohende Topbildung" andererseits lasse somit unverändert auf sich warten. Das Pendel schlage zugunsten der Bullen aus, wenn dem Aktienbarometer ein nachhaltiger Sprung über die Rekordstände bei 15.502/15.038/15.569 Punkten gelingen sollte. Auf der Unterseite bleibe es ebenso bei der zuletzt regelmäßig diskutierten Schlüsselmarke in Form der jüngsten Korrekturtiefs bei gut 14.800 Punkten. Erst unterhalb dieses Levels müssten Investoren von einer abgeschlossenen, oberen Umkehr ausgehen. Zur aktuell fehlenden Entschlossenheit des Aktienmarktes passe die wöchentliche Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) hervorragend. 37,1% aller US-Privatinvestoren seien derzeit dem "neutralen Lager" zuzuordnen - ein Wert, der deutlich über dem historischen Durchschnitt liege. Eine derart hohe Neutralitätsquote sollte einen neuen Trend - wenn er einsetze - unterstützen bzw. sogar befeuern. (28.05.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



