Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Passend zum US-Feiertag erlebte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern einen ruhigen Wochenauftakt mit nochmals dünneren Umsätzen und einer geringen Handelsspanne von lediglich 65 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In diesem Umfeld hätten die deutschen Standardwerte ein marginales Plus von 14 Punkten im Vergleich zum Schlusskurs am vergangenen Freitag über die Ziellinie retten können. Oberhalb der Hochpunkte bei 11.866/53 Punkten sei die charttechnische Welt allerdings weiter in Ordnung, denn solange könnten Anleger unverändert von einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgehen. Aus der Höhe des zuletzt mehrfach beschriebenen Umkehrmusters ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 600 Punkten. Auf dem Weg in die Region von gut 12.400 Punkten definiere die Kurslücke von Anfang August bei 12.035/12.129 Punkten ein erstes wichtiges Etappenziel, zumal dessen Bedeutung durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 12.086 Punkten) zusätzlich unterstrichen werde. Unter Tradinggesichtspunkten könnten die o. g. Ausbruchsmarken bei 11.866/53 Punkten als engmaschige Absicherung herangezogen werden. Dagegen würden strategische Investoren mit einem Stopp auf Basis des Durchschnitts der letzten 200 Tage (akt. bei 11.667 Punkten) ihren Engagements etwas mehr Luft zum Atmen lassen. (03.09.2019/ac/a/m)



