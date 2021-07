Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Schlüsselgröße 15.300 Punkte" hätten sie zuletzt getitelt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die entsprechenden Tiefs bei 15.309/15.304 Punkten habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern zurückerobern können. Damit sei die Trendwendeformation der letzten Wochen Geschichte und das Chartbild der deutschen Standardwerte helle sich auf. Die zu Wochenbeginn gerissene Abwärtskurslücke bei 15.424/15.477 Punkten verbleibe zwar als hartnäckiger Widerstand, stelle aber gleichzeitig das nächste Anlaufziel dar. Danach würden die Hochs bei gut 15.500 Punkten in Verbindung mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 15.538 Punkten) ein weiteres Barrierenbündel markieren. Noch ein paar Gedanken zu den grundsätzlichen Rahmenbedingungen an den internationalen Aktienmärkten: Die kreditfinanzierten Aktienkäufe in den USA würden weiter von einem Allzeithoch zum nächsten eilen. Gleichzeitig betrage die Aktienquote der amerikanischen Privatanleger - gemäß der Asset Allocation-Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) - inzwischen 71,21%. Werte jenseits der 70%-Grenze würden im historischen Kontext den oberen Extrembereich markieren. Beide Kriterien würden nochmals unterstreichen, dass die Hausse die Stufe "der breiten öffentlichen Beteiligung" erreicht habe. (22.07.2021/ac/a/m)

