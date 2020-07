Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ein Angriff auf den Haupt-Widerstand bei 12.913/13.000 Punkten beim DAX wurde für die neue Woche angekündigt, und bereits am Montag sind die Bullen recht nahe an die Bastion herangerückt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Allerdings sehe es nach dem schwachen späten US-Handel danach aus, dass es mit dem DAX zunächst wieder nach unten gehe und direkt das neue Gap bei 12.649/12.688 Punkte unterschritten werde. Dann dürfte der einmonatige, leicht unter der 12.600er Marke verlaufende Aufwärtstrend getestet werden. Bleibe diese intakt, werde der Index spätestens in einer Woche über die 13.000er Marke ausbrechen. Komme es zum Trendbruch und werde dieser nicht zur Bärenfalle, dann sollte es zum Test der Gleitenden Durchschnitte der letzten 38 und 200 Börsentage um 12.170/12.200 Punkte kommen. (14.07.2020/ac/a/m)