Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) profitierte am Freitag von den freundlichen Vorgaben und verabschiedete sich mit Kursgewinnen ins Wochenende, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das Aktienbarometer habe dabei die wichtige Widerstandszone aus den Tiefpunkten vom Juni und August bei 12.104/12.121 Punkten sowie dem Aufwärtstrend seit März 2009 (akt. bei 12.114 Punkten) knapp zurückerobern können. Die angeführte Schlüsselzone dürfte heute sofort wieder im Fokus stehen. Würden die deutschen Standardwerte zu Wochenbeginn deren Rückeroberung bestätigen, dann trage diese Entwicklung ganz wesentlich zur Entspannung der kritischen Situation der letzten Wochen bei. Schließlich wäre damit aus charttechnischer Sicht das absteigende Dreieck negiert, welches der DAX zu Monatsbeginn nach unten aufgelöst habe. Als strategische Absicherung sollten Anleger unverändert die Marke von 11.800 Punkten im Hinterkopf haben, deren Verletzen die Seitwärtsphase der letzten 18 Monate in eine Toppbildung umschlagen ließe. Aber dieses Szenario sei - dank der Erholung der letzten Tage - unwahrscheinlicher geworden. (17.09.2018/ac/a/m)