Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erneut ein neues Verlaufstief (12.125 Punkte) hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit sei das Aktienbarometer unmittelbar in die Kurslücke von Anfang April (12.136/12.011 Punkte) zurückgefallen, die sie zuletzt als erstes Anlaufziel definiert hätten. Was dann gefolgt sei, mache allerdings Mut, denn auf dieser Basis sei es zu einem dynamischen "reversal" gekommen. Eine Handelsspanne von mehr als 300 Punkten sei dabei sicherlich nicht alltäglich. In der Konsequenz stehe eine weiße Umkehrkerze zu Buche. Gleichzeitig bilde die gestrige Tageskerze einen sog. "Außenstab". Solchen "outside candles" komme in der Technischen Analyse eine ganz besondere Bedeutung zu. Konkret unterstreiche das beschriebene Muster die Bedeutung des o. g. Gaps als wichtige Auffangzone. Die Vorgaben aus den USA seien zwar nicht die Besten, doch insgesamt dürfte der DAX heute den jüngsten Stabilisierungsversuch fortsetzen. Das Tief vom 31. Mai bei 12.548 Punkten markiere dabei eine wichtige Stellschraube. Da dieses Level die Nackenlinie des jüngsten Doppeltopps definiere, sei das die Grenze zwischen einer einfachen technischen Aufwärtsreaktion und einer wirklichen Verbesserung der charttechnischen Ausgangslage der deutschen "blue chips". (28.06.2018/ac/a/m)