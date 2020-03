Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An jedem der letzten drei Handelstage testete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) den alten Aufwärtstrend seit Ende 2018 (auf Tagesbasis akt. bei 12.203 Punkten). Letztlich blieb dem Aktienbarometer aber eine Rückkehr in den besagten Trend verwehrt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei wäre ein Sprung über die beschriebene Hürde wichtig, denn diese Weichenstellung würde den Boden für eine Fortsetzung des jüngsten Erholungsimpulses in Richtung der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.636 Punkten) bereiten. Aufgrund der Vorgaben müsse dieses Szenario allerdings als Wunschdenken eingestuft werden. Vielmehr sei die Erholung der letzten Tage nur ein klassischer Pullback gewesen, welcher den vorangegangenen Trendbruch bestätige. Zum Wochenabschluss dürfte deshalb die wichtige horizontale Rückzugszone bei rund 11.800 Punkten unter Druck geraten. Ein Abgleiten unter dieses Level würde den deutschen Standardwerten die nächste Breitseite verpassen. Die ehemalige Baissetrendlinie (akt. bei 11.451 Punkten), welche ihren Ausgangspunkt beim alten Allzeithoch von Anfang 2018 bei 13.597 Punkten habe, stecke dann die nächste Unterstützung ab. Danach rücke das Tief vom August vergangenen Jahres (11.266 Punkte) wieder in den Fokus. (06.03.2020/ac/a/m)





