Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Wochenauftakt verlief beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) äußerst ruhig, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ein kleiner Kerzenkörper, ein im Vergleich zum Freitagsschlusskurs kaum veränderte Notiz sowie eine Hoch-Tief-Spanne von gerade einmal gut 50 Punkten hätten diese Feststellung dokumentiert. Zu diesem Innehalten habe nicht zuletzt das Reißen der Serie von neuen Rekordständen in den USA beigetragen. Sowohl der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) als auch der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) hätten zum Wochenauftakt pausiert und seien nach der Rekordjagd der letzten Handelstage neue Allzeithochs schuldig geblieben. Die Kursentwicklung seit dem Frühjahr könne beim DAX aber dennoch als seitliche Schiebezone zwischen 14.800 Punkten und 16.000 Punkten interpretiert werden. Aus deren Höhe ergebe sich demnach ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 1.200 Punkten. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials definiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses von August bis Anfang Oktober eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele (16.493 Punkte). Um die Gefahr eines Fehlausbruchs bei den deutschen Standardwerten gar nicht erst aufkommen zu lassen, gelte es, das Aufwärtsgap vom 4. November (15.998 zu 15.973 Punkte) zu verteidigen. Ansonsten wäre ein Rückfall in die o. g. Tradingrange zu beklagen. (09.11.2021/ac/a/m)

