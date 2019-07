Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einem Paukenschlag in Form eines Aufwärtsgaps (12.408 zu 12.484 Punkte) starteten die deutschen Standardwerte in die letzte Woche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aus dieser Kurslücke könnten Anleger zwei Erkenntnisse ziehen: Erstens sei damit der Sprung über die alten Jahreshochs bei 12.436/38 Punkten gelungen und zweitens habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) diese Kurslücke während der gesamten Woche verteidigen können. Beide Weichenstellungen seien positiv zu werten, zumal sie unmittelbar auf das "bullish engulfing" auf Monatsbasis im Juni gefolgt seien. Vor diesem Hintergrund sei die Masse der Marktteilnehmer - inklusive dem ein oder anderen Technischen Analysten - aktuell vielleicht zu zurückhaltend. Konstruktiv gestalte sich zudem die Situation bei den Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Wochen (akt. bei 11.566/11.546 Punkten). Schließlich hätten die gleitenden Durchschnitte jüngst ein negatives Schnittmuster verhindern können. Vielmehr habe die 38-Wochen-Linie auf dem längeren 200-PeriodenPendant aufgesetzt - ein Phänomen, welches zusätzlichen Rückenwind verleihen dürfte. Die verschiedenen Hochs und Tiefs bei rund 12.800 Punkten würden nun das nächste Anlaufziel markieren. Ein Schließen der jüngsten Kurslücke würde indes den Ausbruch negieren. Somit komme dem diskutierten Gap unter Risikogesichtspunkten ebenfalls eine Schlüsselrolle zu. (08.07.2019/ac/a/m)

