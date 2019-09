Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete mit einer überschaubaren High-Low-Spanne von gerade einmal 55 Punkten in die neue Woche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dennoch sei es für die deutschen Standardwerte unter dem Strich weiter nach oben gegangen. Damit arbeite das Aktienbarometer daran, das Anschlusspotenzial von 600 Punkten - abgeleitet aus der zuletzt immer wieder beschriebenen Schulter-Kopf-Schulter-Formation - unmittelbar auszuschöpfen. Das kalkulatorische Kursziel von rund 12.400 Punkten rücke jedenfalls mehr und mehr in Schlagdistanz. Danach würden die Hochs vom Juli bei 12.600/12.656 Punkten die nächsten Widerstände abstecken.



Rückenwind komme aktuell aus den USA, wo beispielsweise der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) seine jüngste Stabilisierung mit einem Spurt über die Marke von 2.944 Punkten abgeschlossenen habe. Getragen werde diese Entwicklung - und das stelle das Kernargument der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt dar - durch die Advance-/Decline-Linie. Der älteste Marktbreiteindikator überhaupt habe jüngst einen neuen Rekordstand verbuchen können. In der Summe dürften die US-Standardwerte Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 3.028 Punkten nehmen. Auf der Unterseite diene beim DAX indes die 50-Tage-Linie (akt. bei 12.062 Punkten) als erste wichtige Unterstützung. (10.09.2019/ac/a/m)

