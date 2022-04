Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die grundsätzlich negativen Vorgaben drückten den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im gestrigen Vormittagshandel erstmals wieder seit dem 15. März unter die 14.000er-Marke und dabei konnte durch das Tagestief bei 13.887 Punkten auch die erste Fibonacci-Unterstützung nicht mehr behauptet werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dass der Abgabedruck derzeit aber dann doch nicht allzu hoch sei, zeige der weitere Verlauf, in dem das Tagesminus auf 0,5 Prozent habe begrenzt werden können. Grundsätzlich einmal bestehe nunmehr aber Abwärtspotenzial bis in die Zone 13.388/13.680 Punkte, wo sich das 61,8- und das 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der März-Aufwärtswelle befinden würden. Als erster Widerstand könne dagegen direkt ein neuer, dieses Mal kurzfristiger Abwärtstrend genannt werden, der am März-Hoch seine Ursprung habe und aktuell um 14.200 Zähler verlaufe, also durchaus bald gebrochen werden könnte. Dann wäre immerhin wieder die Voraussetzung geschaffen, um entscheidende Barrieren attackieren zu können. Dabei handele es sich um das massive Widerstands-Trio aus fallendem 55-Tage-Durchschnitt, dem bisherigen Aprilhoch sowie einer dreimonatigen Abwärtstrendgerade. Die entsprechende Hürde liege etwa zwischen 14.540 und knapp 14.700 Zähler. (13.04.2022/ac/a/m)

