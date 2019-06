Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Grenzen für ein Ende der Bewegungsarmut der letzten Tage hatten wir zuletzt klar umrissen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gestern habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dann auf eindrucksvolle Weise eine positive Weichenstellung vorgenommen. So umschließe die dynamische gestrige Tageskerze die Körper der fünf (!) vorangegangenen Tageskerzen. Damit entstehe ein besonderes "bullish engulfing", mit dem gleichzeitig auch der Abwärtstrend seit Januar 2018 (akt. bei 12.139 Punkten) zu den Akten gelegt worden sei. Für ein zusätzliches Ausrufezeichen hinter dem beschriebenen Ausbruch würden die anziehenden Umsätze sorgen, welche gestern das zweithöchste Niveau des Jahres erreicht hätten. Unter dem Strich bestünden damit gute Chancen, dass das Aktienbarometer in den nächsten Tagen das bisherige Jahreshoch von Anfang Mai bei 12.436 Punkten wieder ins Visier nehmen werde. Zusätzlicher Rückenwind komme derzeit aus den USA. Exemplarisch möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die charttechnische Situation beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) anführen. Die amerikanischen Standardwerte seien gestern mit einem Aufwärtsgap (2.897 zu 2.905 Punkte) auf ein neues Verlaufshoch gesprungen. Damit sollte dort sogar der Grundstein für einen Test des Allzeithochs bei 2.954 Punkten gelegt worden sein. (19.06.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >