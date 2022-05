Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) Kursverluste hinnehmen, sodass die deutschen Standardwerte wieder unterhalb der Marke von 14.000 Punkten notieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Immerhin habe das Aktienbarometer im Bereich der Haltezone aus den Tiefs bei rund 13.850 Punkten und dem unteren Bollinger Band (akt. bei 13.730 Punkten) Unterstützung gefunden. Per Saldo würden die Analysten das Gefühl nicht los, dass der DAX auf eine Entscheidungssituation zusteuere. Die untere Schlüsselzone hätten sie in diesem Kontext bereits angeführt, zumal die o. g. Unterstützungen sehr gut mit der entscheidenden Bastion im Langfristbereich bei 13.800/13.500 Punkten harmonieren würden. Auf der Oberseite seien die nächsten wichtigen Widerstände in Form der 50-Tage-Linie (akt. bei 14.152 Punkten) sowie dem seit Anfang Januar bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 14.262 Punkten) ebenfalls nicht wirklich weit entfernt. In dieses Kursband falle zudem das jüngste "swing high" vom Freitag bei 14.187 Punkten. Das derzeitige Investmentmotto laute also "make or break". Für die Geduld dürften Anleger mit einem dynamischen Bewegungsimpuls im Ausbruchsfall belohnt werden. (03.05.2022/ac/a/m)

