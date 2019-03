Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit 11.300 Punkten musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zwar gestern erneut ein neues Verlaufstief hinnehmen, doch auf dieser Basis kam es im Anschluss zu einer Gegenbewegung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Den dritten Tag in Folge würden die Bullen damit im Dunstkreis des alten Abwärtstrends seit Juli vergangenen Jahres (akt. bei 11.329 Punkten) nennenswerte Gegenwehr leisten. Von dieser Entwicklung dürften die deutschen Standardwerte zu Handelsbeginn profitieren können. Abseits dieser kurzfristigen Perspektive wiege allerdings das Scheitern an der 200-Tages-Linie (akt. bei 11.745 Punkten) sowie der Bruch des Erholungstrends seit Ende Dezember (akt. bei 11.569 Punkten) schwer. Besonders die zuletzt angeführte Weichenstellung sorge für einen echten Nackenschlag, denn damit müsse die Erholung der letzten drei Monate unter dem Strich als "bearishe" Konsolidierungsflagge interpretiert werden. In diesem Kontext würde ein Unterschreiten der letzten beiden Tagestiefs bei 11.313/300 Punkten für ein prozyklisches Ausstiegssignal in Richtung der nächsten Haltezone bei rund 11.000 Punkten (diverse Hochs und Tiefs, Fibonacci-Cluster) sorgen. (27.03.2019/ac/a/m)

