Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ein bemerkenswertes 2. Quartal neigt sich dem Ende zu, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach dem schnellsten und dynamischsten Rückschlag der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Historie hätten die letzten drei Monate eine gleichermaßen atemberaubende Erholung gebracht. Mit einem Kursplus von 23% sichere sich das aktuelle Quartal einen Platz auf dem Siegertreppchen - nur das Schlussquartal 1999 und das 2. Quartal 2003 (+35% bzw. +33%) seien noch erfolgreicher verlaufen. Charttechnisch konsolidiere der DAX in den letzten Wochen im Dunstkreis der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.156 Punkten). Zusammen mit dem Erholungstrend seit Ende März (akt. bei 12.157 Punkten) ergebe sich hier eine wichtige Unterstützung. Neben dieser "harten" technischen Unterstützungszone sichere die Aktienmärkte insgesamt auch die verhaltene Börsenstimmung ab. Deshalb stünden die Chancen nicht schlecht, dass die deutschen Standardwerte die o. g. Bastion als Sprungbrett nutzen würden. Das jüngste Verlaufshoch bei 12.616 Punkten stecke dabei das nächste Anlaufziel ab. Auf der Unterseite gelte es, zusätzlich zu der angeführten Haltezone, das Verlaufstief bei 11.598 Punkten zu beachten. Schließlich würde bei einem Abgleiten unter dieses Level die gesunde Verschnaufpause in eine Topbildung umschlagen. (30.06.2020/ac/a/m)

