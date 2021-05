Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN:DE0008469008, WKN: 846900) hatte gestern mit zum Teil deutlichen Anschlussverkäufen zu kämpfen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das "reversal" im Anschluss an das neue Rekordhoch von 15.538 Punkten habe sich als entsprechender Belastungsfaktor erwiesen. Dabei habe das Aktienbarometer zudem ein Abwärtsgap (15.344 zu 15.267 Punkten) hinnehmen müssen. Wenngleich der DAX heute etwas fester in den Handel starten dürfte, fungiere die beschriebene Kurslücke zukünftig doch als markanter Widerstand. Obwohl die deutschen Standardwerte zwischenzeitlich sogar unter die Marke von 15.000 Punkten gerutscht seien, habe die 50-Tage-Linie (akt. bei 15.039 Punkten) zunächst stabilisierend gewirkt. Da die US-Aktienmärkte zuletzt allerdings einen deutlichen Verlust an Aufwärtsmomentum hätten hinnehmen müssen, sollten Anleger in den nächsten Tagen und Wochen ihr Hauptaugenmerk auf die Unterseite legen. Von strategischer Tragweite sei in diesem Zusammenhang die Bastion bei 14.800 Punkten. Schließlich müssten Investoren bei deren Verletzung von einer abgeschlossenen Topbildung ausgehen - inklusive eines Rückschlagpotenzials von gut 700 Punkten. Bedingt durch die Average True Range sollten Anleger zudem stärkere DAX-Schwankungen einkalkulieren. (20.05.2021/ac/a/m)

