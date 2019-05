Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Start in den saisonal herausfordernden Börsenmonat Mai gelang dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein neues Verlaufshoch (12.403 Punkte), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wenngleich sich das Aktienbarometer damit von der Widerstandszone aus dem im Januar 2018 etablierten Abwärtstrend (akt. bei 12.265 Punkten) und der 61,8%-Korrektur des gesamten Baisseimpulses des vergangenen Jahres (12.330 Punkte) habe absetzen können, entstehe derzeit dennoch kein signifikantes Aufwärtsmomentum. Am ehesten könnten Anleger dieses Verhaltensmuster an den letzten Tageskerzen - allesamt mit kleinen Kerzenkörpern - festmachen. Während die Advance-/Decline-Liniesowie das "Golden Cross" zwischen der 50- und der 200-Tage-Linie (akt. bei 11.755/11.681 Punkten) für strategischen Rückenwind sorgen würden, ergebe sich jenseits des Atlantiks eine bemerkenswerte Divergenz. Sowohl die großen Transporttitel als auch die gleich gewichteten Papiere des Value Line Index würden im Gegensatz zum S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) bisher neue Rekordstände schuldig bleiben. Aufgrund dieses Spannungsfeldes sei es für das klassische "sell in may" zwar zu früh, doch bestehende DAX-Longpositionen sollten engmaschig auf Basis der Kreuzunterstützung aus dem o. g. Trend und einer weiteren Trendlinie (akt. bei 12.267 Punkten), welche diverse Hochs seit Dezember verbinde, abgesichert werden. (03.05.2019/ac/a/m)

